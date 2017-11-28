مشاكل في الجهاز الهضمي تقودك لأمراض خطيرة

أماني الغامدي(صدى):

كشفت مصادرمعنية بالصحة والجمال أن صعوبات البلع المصحوبة بألم أثناء الشرب قد تشير إلى الإصابة بسرطان المريء.

وأوضحت أنه في حال الشعور بالانتفاخ على نحو مفاجئ ودون سبب واضح، خاصة عندما يكون مصحوبا بآلام أثناء التبرز أو وجود دم في البراز، فقد يرجع ذلك إلى الإصابة بمتلازمة القولون العصبي أو حصوات المرارة.

وأضافت أنه إذا كانت رائحة الغازات كريهة للغاية، فقد يدل ذلك على الإصابة بالطفيليات بينما إذا اتخذ البراز اللون الأسود بدون تعاطي أية أدوية تحتوي على الحديد، والتي تعزز هذا التأثير، فمن الممكن أن يكون ذلك علامة على وجود دم في الأمعاء.