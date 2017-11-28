تفاصيل جديدة في واقعة مطاردة طفلين بساطور بالرياض

حمود العنزي(صدى):

ذكرت مصادر أن الأجهزة الأمنية تُكثف جهودها، لكشف تفاصيل الفيديو المتداول عن محاولة اختطاف طفلين، من قبل شخص يحمل ساطوراًو مترجلاً من مركبة ويلاحق الطفلين داخل شارع جانبي بأحد الأحياء نهاراً .

وأوضحت المصادر إن الحادثة وقعت بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، في حي المربع وسط الرياض، وإن الطفلين أعمارهما بين 11 و12 عاماً، وأنهما كانا عائدين من محل تموينات وكان شخصان يتابعهما بالسيارة وعندما توقفا أمام بيت عمهما القريب.

وتابعت المصادر أنه نزل أحد المجرمين من السيارة وحاول أن يمسك أحدهما، لكنهما فرا منه بسرعة، واختبئا في إحدى العمائر القريبة مشيرةً إلى أنهما بخيروتم إبلاغ الشرطة بالواقعة .

وأضافت المصادر أنه حضرت فرقة أمنية للموقع وقامت باستجواب الأب وأطفاله ومعرفة كافة التفاصيل مبينة أن الكاميرا التي وثقت الواقعة تخص منزل جارهم .

وأكد اللواء متقاعد مسفر بن داخل الجعيد متوقعاً أن تكون نوايا حامل الساطور في ملاحقة الطفلين سيئة وأثنى على حُسن تصرف الطفلين، مضيقاً أن رجال الأمن سيُسقطون الجاني في أسرع وقت، للكشف عن نواياه، ومحاسبته على تصرفه الذي يدل على تمرسه في الإجرام.