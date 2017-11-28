6 منصات إعلامية بديلة لـ ” الجزيرة ” تنشر سموم النظام القطري

طلال الضوي(صدى):

لم يكتفي النظام القطري؛ باستخدام منصة الجزيرة لنشر سمومه وأكاذيبه فقط، حيث يستغل عدد من القنوات البديلة؛ لتكثيف جهودهم في نشر الفتنة والتطرف، عقب سقوط أقنعة الجزيرة.

وكشفت الصفحة الرسمية لـ ” قطريليكس ” المعارضة للنظام القطري، عن 6 بدائل يستخدمهم النظام القطري كأذرع إعلامية؛ تقوم بتنفيذ مخططاتهم في مناطق مختلفة في العالم العربي.

وتتضمنت قائمة الـ 6 قنوات بديلة، فضائية ” التلفزيون العربي، والتي أسسها عزمي بشارة عضو الكنيست، بجانب قناة ” العربي الجديد ” ، والتي أطلقها من لندن.

وتعد ” هافينغتون بوست عربي ” ، من منصات قطر البديلة، والتي أسسها وضاح خنفر المدير العام السابق للجزيرة، وتضمنت القائمة أيضًا القدس العربي، والتي عملت كمنصات للإخوان.

ولضمان وصول سمومها لكافة الربوع العربية، مولت قناة ” المغاربية ” والتي يرأسها نجل الإرهابي الجزائري عباس مدني، وأخيرًا تعد قناة ” مكملين ” التي تبث من تركيا من أبرز منصات الإعلام التي تستغلها قطر، لتكون منبرًا للعناصر الإرهابية.