6 منصات إعلامية بديلة لـ ” الجزيرة ” تنشر سموم النظام القطري
لم يكتفي النظام القطري؛ باستخدام منصة الجزيرة لنشر سمومه وأكاذيبه فقط، حيث يستغل عدد من القنوات البديلة؛ لتكثيف جهودهم في نشر الفتنة والتطرف، عقب سقوط أقنعة الجزيرة.
وكشفت الصفحة الرسمية لـ ” قطريليكس ” المعارضة للنظام القطري، عن 6 بدائل يستخدمهم النظام القطري كأذرع إعلامية؛ تقوم بتنفيذ مخططاتهم في مناطق مختلفة في العالم العربي.
وتتضمنت قائمة الـ 6 قنوات بديلة، فضائية ” التلفزيون العربي، والتي أسسها عزمي بشارة عضو الكنيست، بجانب قناة ” العربي الجديد ” ، والتي أطلقها من لندن.
وتعد ” هافينغتون بوست عربي ” ، من منصات قطر البديلة، والتي أسسها وضاح خنفر المدير العام السابق للجزيرة، وتضمنت القائمة أيضًا القدس العربي، والتي عملت كمنصات للإخوان.
ولضمان وصول سمومها لكافة الربوع العربية، مولت قناة ” المغاربية ” والتي يرأسها نجل الإرهابي الجزائري عباس مدني، وأخيرًا تعد قناة ” مكملين ” التي تبث من تركيا من أبرز منصات الإعلام التي تستغلها قطر، لتكون منبرًا للعناصر الإرهابية.
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