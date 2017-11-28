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6 نصائح تفيدك قبل الخضوع إلى عملية جراحية

6 نصائح تفيدك قبل الخضوع إلى عملية جراحية
برلين(صدى):

نصحت الرابطة الألمانية لأطباء التخدير المرضى المقبلين على عملية جراحية بإخبار طبيب التخدير بالأدوية , التي يتعاطونها بانتظام.

ووضحت الرابطة أن ذلك يساعد الطبيب على تحديد ما إذا كان يجوز تعاطيها قبل الجراحة , نظرا لأنه لا يجوز على سبيل المثال تعاطي أدوية سيولة الدم بجرعات معينة قبل الجراحة.

كما ينبغي خلع كل الحلى والعدسات اللاصقة وأطقم الأسنان غبر الثابتة , وإزالة المكياج أو طلاء الأظافر , والأظافر الاصطناعية قبل الخضوع للجراحة.

وقبل الجراحة بست ساعات لا يجوز للمريض أيضا تناول أي طعام، أو شرب الماء قبل الجراحة بساعتين على الأقل.


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