بالفيديو.. كارثة تهدد الاقتصاد اليمني بسبب الانقلابيين
أقرت الميليشيات الإنقلابية في اليمن، بزيادة من 80% إلى 100% في أسعار المشتقات النفطية، في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، ما يهدد بكارثة معيشية واقتصادية.
كما أغلق الانقلابيون حسابات 6 شركات إيرادية ونقل أرصدتها لحساب وزارة مالية الانقلاب وعلى رأسها الشركات النفطية لتحويل المشتقات النفطية إلى السوق السوداء.
فيديو | الميليشيات الانقلابية تقر زيادة 80% إلى 100% في أسعار المشتقات النفطية. #الإخبارية #اليمن pic.twitter.com/oyzrTu8m5F
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 28, 2017
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