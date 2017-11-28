بالفيديو.. كارثة تهدد الاقتصاد اليمني بسبب الانقلابيين

فهمي محمد(صدى):

أقرت الميليشيات الإنقلابية في اليمن، بزيادة من 80% إلى 100% في أسعار المشتقات النفطية، في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، ما يهدد بكارثة معيشية واقتصادية.

كما أغلق الانقلابيون حسابات 6 شركات إيرادية ونقل أرصدتها لحساب وزارة مالية الانقلاب وعلى رأسها الشركات النفطية لتحويل المشتقات النفطية إلى السوق السوداء.