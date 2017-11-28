استمرار إغلاق مطار بالي الدولي في إندونيسيا

جاكرتا(صدى):

قررت السلطات الإندونيسية استمرار إغلاق مطار بالى الدولي، لما تسبب فيه بركان جبل أغونغ من رماد يمكن أن يعركل الرحلات الجوية وربما يتسبب في وقوع حوادث، لذلك حرصا منها على صحة وسلامة المسافرين قررت إستمرار غلق المطار لليوم الثانى على التوالي.

وصرح اري اهسانوروهيم المتحدث الخاص بأسم المطار: إن مطار نجورا راى الدولى سيتم تمديد غلقه يوم أخر بسبب الرماد الذي أحدثه البركان ،كما حذرت السطات من مخاطر البركان ووصوله إلي أعلى مستوياته .نظرا لإستمرار ثوران البركان طوال الليل.

كذلك وقد أعلن سوتوبو نوجروهو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث فتح المطار الدولى في جزيرة لومبوك اليوم الثلاثاء بعد إغلاقه بسبب الرماد المتدفق الذي أحدثه البركان .