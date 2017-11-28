مصر ترد بلهجة حادة على تصريحات إقامة وطن للفلسطينيين بسيناء

القاهرة(صدى):

رفضت وزارة الخارجية المصرية، التصريحات الإسرائيلية بأن سيناء أفضل مكان لإقامة دولة فلسطينية، وكذلك أي تفكير في الانتقاص من سيادة مصر على أراضيها خاصة سيناء.

وأوضح وزير الخارجية المصرية سامح شكري في تصريحات تلفزيونية، أن بلاده لن تسمح بالتفريط في ذرة واحدة من تراب شبه جزيرة سيناء، ولن تتنازل لأحد عن ذرة واحدة من تراب سيناء، ولن تسمح لأحد بالاعتداء عليها.

وكشف وزير الخارجية، أن لقاء السفير الإسرائيلي بالقاهرة ديفيد غوفرين، كان بناءً على طلبه، نافيًا أي استدعاء من الوزارة له.

وكانت وزيرة شؤون المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، جيلا جامليئيل، شاركت في مؤتمر إقليمي عقد بالقاهرة أمس الإثنين، قائلة: ” سيناء أفضل مكان لإقامة دولة للفلسطينيين “.