النصر: التفاوض مع هوساوي والشهري بعد مبارة الفتح

نواف السالم(صدى):

أجلت إدارة نادي النصر التفاوض مع الثنائي ” عمر هوساوي ويحيى الشهري ” ، لاعبي الفريق، للتباحث حول تجديد عقديهما إلى ما بعد لقاء الفتح، غدا الأربعاء، ضمن الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين.

قالت مصادر أن إدارة نادي النصر تولي ملف الثنائي اهتماما كبيرا ، حيث أبلغتهما بالجلوس معهما بعد لقاء الفتح،للوصول إلى صيغة اتفاق حول مدة العقدين والمقابل المالي، ومن ثم الإعلان الرسمي عن التفاصيل قبل دخولهما الفترة الحرة.

يذكر أن، الشهري وهوساوي يدخلا الفترة الحرة، بداية من يناير المقبل؛ مما يتيح لهما فرصة الاستماع لعروض الأندية الأخرى.