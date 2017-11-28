297 مستفيدًا من دعم سمو ولي العهد لجمعية الكوثر

نايف السالم(صدى):

أشاد مجلس إدارة جمعية الكوثر بالدعم الكريم الذي تلقته الجمعية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد- حفظه الله-، وكان دعم سموه لعلاج المرضى الفقراء والمحتاجين بمبلغ وقدره مليون ريال، وهو الدعم المخصص للجمعية من ضمن توجيه سموه لدعم الجمعيات بالمنطقة الجنوبية، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذا الدعم 297 مستفيداً، منهم 115 حالة في العمليات الجراحية و 74 حالة في رعاية مرضى العيون و 83 حالة لعلاج الأمراض الطارئة و المزمنة و 25 حالة لعلاج أمراض حديثي الولادة.

الجدير بالذكر أن جمعية الكوثر الصحية الخيرية بمنطقة عسير تساهم في علاج المرضى الفقراء والمحتاجين، وتمكّن المتطوعين الصحيين من تقديم المبادرات التطوعية الصحية، وتهدف الجمعية أيضاً إلى التثقيف الصحي لعموم المجتمع من خلال برامج وأنشطة ميدانية وتقديم المحتوى التثقيفي على جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بجمعية الكوثر وذلك لتحقيق رؤيتها رواد العطاء في العمل الصحي التطوعي المتميز.