” ذباب المنزل ” يسبب سرطان المعدة

متابعات(صدى):

أكدت نتائج دراسة أجريت حول ” دور ذباب المنزل ” في نقل الكثير من الميكروبات و الأمراض. وقد فحص عدد من الباحثون في الولايات المتحدة والبرازيل عينات عديدة من ذباب المنزل في ثلاث قارات، وتوصلوا إلى أن ذباب المنزل له دور كبير فيما يتعلّق بانتشار العدوى.

وقد تنوعت عينات الذباب الذي تم فحصه في ثلاث قارات؛ ما بين المناطق المدنية والحضرية والريفية في عدة بلدان .

وأوضحت النتائج أن ذباب المنزل ينقل ميكروبات مسببة للقرحة الهضمية، التي تعتبر من عوامل الإصابة بسرطان المعدة. ومن خلال فحص 116 نوعاً من الذباب تبين أنها يمكن أن تنقل 33 نوعاً من الميكروبات المسببة للأمراض ؛ لأنها تتغذى على مواد تحتوي على براز ويمكن أن تلتقط الجراثيم.

يذكر أن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها، التي تفحص الشفرة الوراثية (DNA) للحشرات ناقلات الميكروبات.