بالفيديو والصور.. الموسيقار العالمي ياني يصل إلى جدة لإقامة حفلين موسيقيين

أماني الغامدي(صدى):

كشفت أحدى مبادرات هيئة الترفيه بالمملكة أنه للمرة الأولى يزور المملكة الموسيقار والعازف العالمي ” ياني ” حيث عبر عن بالغ سعادته بالأستقبال الحافل من الإعلامين له في المطارمعبراً عن سعادته لإحياء حفلة الموسيقي الأول في المملكة .

ويحي الموسيقار العالمي ياني 4 حفلات بالمملكة ويبدأها بحفل في 30 نوفمبر بجدة وآخر في الأول من ديسمبر بمدينة المللك عبد الله الإقتصادية وحفلتين آخرتين في الثالث والرابع من ديسمبر في مركز المعارض والمؤتمرات الدولي قبل أن يكما جولته إلى دبي وترافقه في جولته أبنته.