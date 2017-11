بالفيديو والصور.. الموسيقار العالمي ياني يصل إلى جدة لإقامة حفلين موسيقيين

كشفت أحدى مبادرات هيئة الترفيه بالمملكة أنه للمرة الأولى يزور المملكة الموسيقار والعازف العالمي ” ياني ” حيث عبر عن بالغ سعادته بالأستقبال الحافل من الإعلامين له في المطارمعبراً عن سعادته لإحياء حفلة الموسيقي الأول في المملكة .

ويحي الموسيقار العالمي ياني 4 حفلات بالمملكة ويبدأها بحفل في 30 نوفمبر بجدة وآخر في الأول من ديسمبر بمدينة المللك عبد الله الإقتصادية وحفلتين آخرتين في الثالث والرابع من ديسمبر في مركز المعارض والمؤتمرات الدولي قبل أن يكما جولته إلى دبي وترافقه في جولته أبنته.

Yanni in Saudi Arabia (KSA): Witnessing history in the making!

Hi everyone, we are now in Florida getting ready to fly to Saudi Arabia… We are going to be experiencing history in the making and I would not miss it for anything in the world! First stop Jeddah!…Yanni pic.twitter.com/yGcbPh15Si

