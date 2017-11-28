عادل عزت: الاتحاد سيوفر كل الدعم لـ ” بيزي ” الفترة المقبلة

ماجد محمد(صدى):

أكد عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن التعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيزي، ليقود منتخب الأخضر، جاء انطلاقًا من سيرته الغنية بالإنجازات وطموحاته العالية في مواصلة نجاحه مع المنتخب السعودي.

وأضاف ” عزت ” خلال تصريحاته لبرنامج ” المنتصف ” ، صباح اليوم، أن الاتحاد سيوفر للمدرب بيتزي كل الدعم خلال المرحلة المقبلة التي يستعد فيها الأخضر للمشاركة بمونديال روسيا.

وكان بيزي قد استقال من منصبه كمديرًا فنيًا لمنتخب تشيلي بعد فشله في قيادتهم للتأهل لنهائيات كأس العالم 2018.