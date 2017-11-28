عادل عزت: الاتحاد سيوفر كل الدعم لـ ” بيزي ” الفترة المقبلة
أكد عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن التعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيزي، ليقود منتخب الأخضر، جاء انطلاقًا من سيرته الغنية بالإنجازات وطموحاته العالية في مواصلة نجاحه مع المنتخب السعودي.
وأضاف ” عزت ” خلال تصريحاته لبرنامج ” المنتصف ” ، صباح اليوم، أن الاتحاد سيوفر للمدرب بيتزي كل الدعم خلال المرحلة المقبلة التي يستعد فيها الأخضر للمشاركة بمونديال روسيا.
وكان بيزي قد استقال من منصبه كمديرًا فنيًا لمنتخب تشيلي بعد فشله في قيادتهم للتأهل لنهائيات كأس العالم 2018.
القرشي[ عدد التعليقات: 1966 ] نشر منذ 2 ساعتين
وكان بيزي قد استقال من منصبه كمديرًا فنيًا لمنتخب تشيلي بعد فشله في قيادتهم للتأهل
لنهائيات كأس العالم 2018 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
شخص فشل مع منتخب تشيلي تجيبوه يدرب منتخبنا عشان بعد كم مباراة ودية تشيلوه وتدفعون له
الشرط الجزائي ويرجع لوطنه معزز مكرم وفي حسابه ملايين الريالات !!!!!!
الا يٌعد هذا هدر مالي ويندرج تحت مسمى فســــــــــــــــــــــــاد يا إتحاد الكرة ؟