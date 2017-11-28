9 معلومات لا تعرفها عن المدير الفني الجديد للأخضر

نواف السالم(صدى):

تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مع المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيزي؛ كمديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الأول، استعدادًا لخوض نهائيات كأس العالم 2018.

ويعتبر اختيار المدرب الأرجنتيني هو الأمثل في الفترة الحالية، حيث من المتوقع أن يزيد من فرص المنتخب في نهائيات كأس العالم 2018 لما له من إنجازات كثيرة خلال مسيرته الرياضية مع عدد كبير من الأندية والمنتخبات.

وفي هذا السياق تعرف على 9 معلومات لا تعرفها عن ” بيزي “:

1- يبلغ خوان أنطونيو بيزي 49 عامًا.

2- اعتاد بيزي على اللعب في خط الهجوم.

3- لعب بيزي في كأس العالم لكرة القدم مع منتخب الأرجنتين.

4- شارك خلال مسيرته الرياضية في 364 مباراة مع عدد من الفرق والمنتخبات.

5- سجل بيزي خلال مسيرته الرياضة 160 هدفًا.

6- احترف في عدد من اللأندية، ويأتي على رأسها ” فالنسيا، برشلونة، فياريال، ريفربليت الأرجنتيني، وبورتو البرتغالي “.

7- لعب في صفوف المنتخب الإسباني لفترة طويلة.

8- قاد المنتخب التشيلي للفوز ببطولة كأس أمريكا الجنوبية العام الماضي.

9- بدأ بيزي مسيرته التدريبية منذ عام 2005 حتى الآن، برصيد 8 فرق تولى تدريبهم، ليكون المنتخب الوطني هو محطته التاسعة في التدريب.