البنتاجون: عدد الجنود في الشرق الأوسط أكبر من الأرقام المعلنة

واشنطن(صدى):

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون , أن عدد الجنود الأمريكيين المنتشرين في ميادين حرب في الشرق الأوسط يتخطى الأرقام الرسمية المعلنة حتى الآن , وذلك خلال تقريرا فصليا نشرته أمس اليوم الأثنين.

وذكر تقرير البنتاغون على موقعه الإلكتروني عدد الجنود في 30 سبتمبر الماضي , حيث كان 15 ألفا و298 عسكريا منتشرين في أفغانستان و 8892 آخرين في العراق , و 1720 في سوريا.

وتمثل الأرقام المذكورة أعلاه ” مستوى إدارة القوات ” حسب ما يسميه البنتاغون , وهو إجراء اتخذ في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما , يحدد سقفا لعدد العسكريين الأمريكيين المنتشرين في الشرق الأوسط.

واحترم البنتاغون هذا الإجراء إلى حد ما , رغم أن عدد الجنود على الأرض أكبر بكثير من الأرقام الرسمية , وذلك باستبعاد عمليات الانتشار قصيرة الأمد , وبعض الفئات العاملة في الجيش من الإحصاء.

وفي السياق ذاته , قال روب مانينغ المتحدث باسم البنتاغون ” لسنا في نقطة تجعلنا نصدر إعلانا رسميا مختلفا عما ذكر سابقا “.

وأشار روب أن الولايات المتحدة ستعلن العدد الدقيق لجنودها المنتشرين في هذه الدول التي تشهد نزاعات دون ان يذكر موعد لذلك , مضيفا ” سنلتزم بأكبر قدر ممكن من الشفافية دون كشف قدراتنا للعدو “.

ويذكر أن آخر رقم أعلنه البنتاغون كان 14 ألف عسكري في أفغانستان.