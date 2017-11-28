إسرائيل تزوّد سفينة حربية ببطارية مضادة للصواريخ لحماية حقول الغاز

القدس المحتلة(صدى):

أضاف سلاح الجو بالجيش الإسرائيلي، طبقة جديدة للدفاع عن مصادر الطاقة الإسرائيلية في البحر المتوسط وحمايتها، حيث تم تجهيز إحدى السفن الحربية ببطارية مضادة للصواريخ من طراز ” القبة الحديدية “.

وأوضح الجنرال زفيكا هايموفيتش، أن هذه البطارية اختبرت بنجاح وستكون عاملًا ثمينًا لضمان أمن حقول الغاز قبالة الشواطىء الإسرائيلية.

وتطور إسرائيل إنتاج الغاز من حقول تمار وليفياثان، المكتشفة بين 2009 و2010، وبدأ استغلال حقل تمار في2013، ويبلغ حجم احتياطه 238 مليار متر مكعب، وهو أحد أكثر حقول الغاز الواعدة في السنوات الأخيرة قبالة ساحل إسرائيل.