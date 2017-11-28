انتحار مسئول عسكري بالصين لاتهامه بالفساد
أفادت وكالة أنباء الصين، اليوم الثلاثاء، بانتحار مسئول عسكري صيني ذو منصب كبير، بسبب اتهامه بالفساد. في حالة نادرة لم تسبق منذ خمسة أعوام.
وأورد في بيان الوكالة، أن ” الجنرال زانج يانج عضو اللجنة العسكرية المركزية أقدم على شنق نفسه بمنزله في الثالث والعشرين من نوفمبر “.
قالت الوكالة أن ” بانج ” كان موجه للتحقيق بسبب انتهاك خطير للانضباط، وكان على علاقة بمسئولين أخرين سقطوا بسبب الفساد.
يذكر أن الرئيس الصيني، شي جين بينج، قد شن حملته المناهضة للفساد منذ خمسة أعوام.
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