انتحار مسئول عسكري بالصين لاتهامه بالفساد

بكين(صدى):

أفادت وكالة أنباء الصين، اليوم الثلاثاء، بانتحار مسئول عسكري صيني ذو منصب كبير، بسبب اتهامه بالفساد. في حالة نادرة لم تسبق منذ خمسة أعوام.

وأورد في بيان الوكالة، أن ” الجنرال زانج يانج عضو اللجنة العسكرية المركزية أقدم على شنق نفسه بمنزله في الثالث والعشرين من نوفمبر “.

قالت الوكالة أن ” بانج ” كان موجه للتحقيق بسبب انتهاك خطير للانضباط، وكان على علاقة بمسئولين أخرين سقطوا بسبب الفساد.

يذكر أن الرئيس الصيني، شي جين بينج، قد شن حملته المناهضة للفساد منذ خمسة أعوام.