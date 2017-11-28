فنانة سورية تتجول في الشارع بـ ” بيجامة “
أثارت الفنانة السورية مروة راتب ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب تباهيها بسعر بيجامة صورت مقطع فيديو وهي ترتديها في الشارع .
وظهرت راتب في مقطع الفيديو الذي نشرته لتبرر ظهورها بالبيجاما، قائلة ” هاي البيجامة إللى ما عجبتك ثمنها مع إكسسواراتها 2000 دولار أمريكي ” ، وراحت تهاجم منتقديها مؤكدة أنها لم تطلب رأي أحد .
ما أثار غضب المتابعين حيث علق أحدهم ” ما يتباهى بملبسه سوى محدثي النعمة ” ، وقال آخر ” المشكلة مو البيجامة المشكلة في المكياج اللي مسوياه .. مسويه مكياج سهرة على بيجامة وعم تتنططي ” ، فيما كتب معلق ثالث ” بدل ما عم تتباهي بسعر بيجامة إلبسي خيشة بصل واشتري بالفلوس ملابس لأهل بلدك ” .
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1804 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6096 ] نشر منذ 22 دقيقة
ان شاء الله يتزوجها واحد من ربعنا يحبون هالاشكال