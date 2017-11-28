جراحة ناجحة لتثبيت صفيحة عنقية لمريض بحفر الباطن

خالد الضبيبي(صدى):

نجح فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى حفر الباطن المركزي بفضل الله في تثبيت صفيحة عنقية لمريض يعاني من ألم في اليد اليمنى وكذلك صعوبة في النوم .

وقد أجريت للمريض المعاينة السريرية وكذلك الأشعة السينية وأشعة الرنين المغناطيسي للرقبة وتبين وجود تقويس حاد في العنق وانزلاق متعدد بين الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة العنقية, وتم إجراء العملية التي أستمرت أربع ساعات، وأجري خلالها إزالة الغضاريف والزوائد العظمية الضاغطة على الحبل الشوكي وزرع عظمة من حوض المريض وتثبيت العظمة بصفيحة عنقية وتمت العملية بدون أية مضاعفات أثناءها وتم وضع المريض تحت الملاحظة حتى تماثل للشفاء وخرج من المستشفى بحمد الله .