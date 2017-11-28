انخفاض فاتورة الكهرباء والأحمال بدءًا من منتصف 2018

علي القحطاني(صدى):

تبدأ المملكة، في تخفيض فاتورة الكهرباء والمحافظة على البيئة من الانبعاثات الكربوينة وتخفيض الأحمال العليا على خطوط شركة الكهرباء، تنفيذًا لوثيقة ” تنظيمات أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة “.

واعتمدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج هذه الوثيقة، على أن يبدأ تطبيقها منتصف عام 2018، حيث يستخدم التنظيم أسلوب صافي القياس للطاقة المستهلكة في المنشأة الموصلة والطاقة الفائضة والمصدرة إلى شبكة توزيع الكهرباء، مع ضمان فعالية وأمان تركيب وصيانة وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة في جميع المنشآت في المملكة وعدم تأثيرها على منظومة الكهرباء.

كما يحدد التنظيم متطلبات واشتراطات تأهيل المقاولين أو الاستشاريين والخبرات والكفاءات والتدريب المطلوب للراغبين تنفيذ أعمال تتعلق بأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة.

ويشمل نموذج اتفاقية بين مقدم الخدمة والمستهلك المؤهل لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة.