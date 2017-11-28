فروسية نجران تقيم سباقها الخامس للعام الحالي

راشد آل شريه(صدى):

أقامت فروسية نجران أمس، سباقها الخامس للموسم الحالي 1439هـ، وذلك على ميدان الفروسية بتصلال.

وأفاد أمين عام فروسية نجران, محمد بن مهدي غشام, أن السباق تكوّن من خمسة أشواط, خصص الأول منها للمبتدئة إنتاج مسافة 1600 متر, وحصل على المركز الأول الفرس ” غويلين ” لإسطبل الحضن، وخصص الشوط الثاني للدرجة الثالثة إنتاج مسافة 1600 متر, وحصل على المركز الأول الجواد ” الماوين ” للمالك منيف محمد آل منيف, فيما خصص الشوط الثالث مفتوح الدرجات مستورد مسافة 1600 متر, وحصل على المركز الأول الفرس ” جادة ” للمالك منيف محمد آل منيف، وخصص الشوط الرابع مفتوح الدرجات إنتاج مسافة 1600 متر, وحصل على المركز الأول الجواد ” شبل عمعوم ” للمالك منيف محمد آل منيف، فيما خصص الشوط الخامس ” الكأس” مفتوح إنتاج مواليد 2015م مسافة 1600 متر, وحصل على المركز الأول الفرس ” أتيام ” لإسطبل المنصورة.