كواليس إشهار وافد بريطاني إسلامه في الرياض

علي القحطاني(صدى):

أشهر وافد بريطاني يدعى أليكس -يعمل بوزارة التربية والتعليم- إسلامه بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالروضة، وغير اسمه لعيسى تيمنا بنبي الله عيسى عليه السلام.

ونطق عيسى، الشهادتين وصلى أول صلاة له في حياته بالمكتب الذي جاء إليه لتعلم قراءة القرآن الكريم باللغة العربية، قائلا: ” إنه سعيد بالإسلام الذي هو الدين الحق والصحيح ” .

وأبدى عيسى، شكره للدعاة بمكتب الدعوة بالروضة على الدور الكبير الذي قاموا به تجاهه في التعريف بالإسلام وشرحهم العقيدة الصحيحة له، مؤكدا أنه الآن أكثر حرصاً على تعلم دين الإسلام ولغة القرآن.