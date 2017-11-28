تعيين مدربا جديدا لقيادة الأخضر
تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم مع المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيزي، ليقود منتخب الأخضر خلفا للمدير الفني السابق باوزا.
وكان بيزي قد استقال من منصبه كمديرا فنيا لمنتخب تشيلي بعد فشله في قيادتهم للتأهل لنهائيات كأس العالم 2018.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1793 ] نشر منذ 23 دقيقة
اليوم تصافحونه
وغداً تشرشحونه
وتطردونه والله العظيم حتى لو تم
إحضار الداهية المدرب فرانتس بكنباور الألماني
الذي اثناء اداء المنتخب يقف ع قدمية ولا يجلس نهائيا ع المقاعد
طيلة شوط المباراة مدرب لا يعرف الدلع و ايضاً لن يفلح ومصيرهـ الفشل
لن يصلح العطار
ما افسدهـ الدهر
الشمالي[ عدد التعليقات: 152 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله يوفق المدرب الجديد ويرزقه بالنتايج الرائعه .
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6299 ] نشر منذ 16 دقيقة
وكان بيزي قد استقال من منصبه كمديرا فنيا لمنتخب تشيلي بعد فشله في قيادتهم للتأهل لنهائيات كأس العالم 2018.
هذه العباراة تكفي انك تعرف وضع المدرب
دام جايبه السنتوره رحنا فيها
خالد المالكي[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 13 دقيقة
هههههههه
حط تحتها خط
اعجبتني استقال من منصبه بعد فشله في قيادة النتخب التشلي لتاأهل لكاس العالم
خالد المالكي[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 12 دقيقة
شوف وجوهه العنزين واحلب فشل