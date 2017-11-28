تعيين مدربا جديدا لقيادة الأخضر

نواف السالم(صدى):

تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم مع المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيزي، ليقود منتخب الأخضر خلفا للمدير الفني السابق باوزا.

وكان بيزي قد استقال من منصبه كمديرا فنيا لمنتخب تشيلي بعد فشله في قيادتهم للتأهل لنهائيات كأس العالم 2018.