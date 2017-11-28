قرار جديد من إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للأبل

نايف السالم(صدى):

قامت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز الثاني للإبل، بحظر الشيلات المثيرة للنعرات القبيلة خلال فترة المهرجان، ومنعت نشر النصوص الشعرية أو الألقاب التي تشير إلى المفاخر القبلية أو النسبية، مشددة على عدم إثارة الحساسيات والنعرات أو استذكار قصص وأحداث من الماضي يمكن أن تثير المشاحنات والبغضاء بين أفراد المجتمع.

ووفقاً لما أكده المتحدث الرسمي للمهرجان سلطان البقمي فإن إدارة المهرجان وضعت للنصوص الشعرية والشيلات الخاصة بالمشاركين في جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل عدة ضوابط ومعايير نصت على الامتناع عن نشر أي أبيات شعر أو ألقاب أو مفاخر قبلية أو نسبية.

وحذرت من التشكيك أو التقليل من أداء لجنة التحكيم والتنظيم والقائمين على المهرجان، داعية إلى الالتزام بما جاء في نظام المطبوعات والنشر، وإرسال النصوص والشيلات قبل تنفيذها لأخذ الفسح عليها.