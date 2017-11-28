قرار جديد من إدارة ” الهلال ” بشأن إدواردو
أجرى البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب فريق الهلال صباح أمس (الإثنين) عملية الرباط الصليبي في البرازيل التي تكلّلت بالنجاح.
وأكد مصدر مقرب من النادي أن الجهاز الفني سيقرر الإبقاء على كارلوس إدواردو محترفا سادسا إلى حين استعادته مطلع الموسم الرياضي القادم، كون الأنظمة الجديدة لإدارة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم ترفض بقاء اللاعب على بند الاستثمار، كما كان في السابق، إذ تشترط إسقاط اسم اللاعب من كشوفات فريقه.
وكان اللاعب تعرض لقطع في الرباط الصليبي الأمامي خلال مباراة فريقه أمام أوراوا ريدز الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2017.
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1508 ] نشر منذ 50 دقيقة
قلت. لكم. لاعبي. الهلال. بسبع ارواح. يصاب اليوم ويشفى من الغد. شاهدوا. ادواردو. بكرا يلعب. تغيير. فولاذ. غريب امرهم. جميع لاعبي الاندية. يتأخرون. بالعوده الا لاعبي الهلال. لحام ليزر. وانشط من الفيلة. ويطامرون ويتشقلبون ولا يصابون. مثل العابد وسالم. شمبنزي. تقل سبرنقات. اهبو. يقولون الشهراني زعل ليش يعطونه راحة. عن التمارين. ليموزين.
ولد المدينه[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله اكبر وصلى الله على سيدنا محمد ( ص ) عين الحسود فيها عود