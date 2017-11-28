قرار جديد من إدارة ” الهلال ” بشأن إدواردو

نواف السالم(صدى):

أجرى البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب فريق الهلال صباح أمس (الإثنين) عملية الرباط الصليبي في البرازيل التي تكلّلت بالنجاح.

وأكد مصدر مقرب من النادي أن الجهاز الفني سيقرر الإبقاء على كارلوس إدواردو محترفا سادسا إلى حين استعادته مطلع الموسم الرياضي القادم، كون الأنظمة الجديدة لإدارة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم ترفض بقاء اللاعب على بند الاستثمار، كما كان في السابق، إذ تشترط إسقاط اسم اللاعب من كشوفات فريقه.

وكان اللاعب تعرض لقطع في الرباط الصليبي الأمامي خلال مباراة فريقه أمام أوراوا ريدز الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2017.