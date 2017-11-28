منظمات حقوقية تستنجد بالأمم المتحدة: قطر تستعبد عمال كأس العالم

ماجد محمد(صدى):

طالبت 6 منظمات حقوقية على مستوى العالم بتدخل الأمم المتحدة في ملف استضافة كأس العالم 2022، وإيقاف التجاوزات التي قامت بها قطر لتنظيم البطولة، وما حدث عقب ذلك من مخالفات لاسيما في حقوق الإنسان، وما تعرضت له العمالة المنفذة للمشاريع الإنشائية.

وقدمت لجنة الإنصاف الدولية لضحايا العمال لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، أمس الإثنين، تقريرا إلى منتدى الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان 2017 بعنوان ” قطر لا تحترم حقوق عمال بناء المنشآت الرياضية في كأس العالم لكرة القدم 2022 “.

وركز التقرير على أبرز النقاط المهمة في المخالفات التي ارتكبتها قطر للحصول على تنظيم كأس العالم، وما جاء بعد ذلك من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والتجاوزات التي حدثت خلال السنوات الماضية في عملية إنشاء الملاعب الخاصة بالبطولة.

وقدم رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا عبدالرحمن نوفل التقرير الذي تضمن تسمية كأس العالم 2022 بقطر ” كأس العالم للعار ” ، وجاءت أبرز النقاط: ” عمال كأس العالم 2022 في قطر يعاملون كالعبيد، حوادث الوفاة بين عمال كأس العالم 2022 بقطر ترتفع يوميا وقطر تتستر عليها، قطر لا تلتزم بالمعايير الدولية في حماية العمال بكأس العالم 2022 من حوادث العمل، يجب سحب بطولة كأس العالم 2022 من قطر، فساد قطر وشراء الذمم هو الطريقة الوحيدة لإسكات الأصوات المعارضة لبطولة كأس العالم 2022 ” .