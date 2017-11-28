مدرب ” الهلال ” يستعين بـ ريفاس كبديل عن خربين

نواف السالم(صدى):

يغيب مهاجم الهلال السوري عمر خربين، عن مباراة فريقه أمام الأهلي يوم (الجمعة) القادم في الرياض لإصابته وأيضا لوجوده في العاصمة التايلاندية بانكوك مساء أمس لحضور توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي التي ستقام يوم غد (الأربعاء)، إذ يعد أحد اللاعبين الثلاثة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب آسيوي.

وتبعا لذلك بدأ المدرب دياز في رسم خطته الهجومية على اللاعب ريفاس، ليكون بديلاً للنجم السوري الغائب، فيما لاتزال الشكوك تحوم ‏حول إمكانية مشاركة اللاعب نواف العابد في الكلاسيكو بعد شعوره بآلام في موضع إصابته السابقة في لقاء الإياب أمام أوراوا، وسيخضع اللاعب إلى كشوفات طبية من أجل التأكد من إمكانية مشاركته.

وسيعاود الفريق الهلالي مساء اليوم استعداداته لمباراته أمام الأهلي ضمن الجولة (13)من الدوري السعودي لدوري المحترفين يوم (الجمعة) القادمة، وذلك بعد أن منح المدرب دياز لاعبي الفريق راحة يوم أمس بعد المجهود الذي بذلوه خلال نهائي دوري أبطال آسيا.

من جانبه، ‏يعقد رئيس النادي الأمير نواف بن سعد والمدير الفني رامون دياز اجتماعاً خلال اليومين القادمين وذلك للحديث حول المرحلة القادمة وتحديد احتياجات الفريق الفنية استعدادا لتلك الفترة المهمة في مسيرة الفريق.