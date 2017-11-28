ماذا قال الأمير هاري بعد إعلان خطوبته من الفنانة الأمريكية السمراء ماركل؟

أماني الغامدي(صدى):

قال الأمير هاري، إنه سعيد بالحماس، بعد إعلان خطوبته رسميا على صديقته الممثلة الأمريكية ميغان ماركل أمس الاثنين.

وظهر الأمير هاري 33 عاما أمام الصحفيين خلال أول ظهور علني هو وخطيبته، وظهرت عليه علامات السعادة فيما وقفت خطيبته السمراء إلى جانبه وهي ممسكة بيده.

وصرح متحدث باسم قصر بكنغهام أن جدة الأمير الملكة إليزابيث الثانية، التي أبدت موافقتها على الزواج، هي وزوجها الأمير فيليب مسروران من الخطوبة.

من جهته قال شقيق هاري الأمير وليام وزوجته كيت في بيان: “نشعر بحماس كبير من أجل هاري وميغان… تعرّفنا على ميغان ورؤية كم هي وهاري سعيدان معا أمر رائع”.

جدير بالذكر أن الممثلة ميغان ماركل تكبر الأمير هاري بـ 3 سنوات وولدت في مدينة لوس أنجلوس لأب أمريكي وأم من أصول أفريقية، علما أن الأمير هاري سبق وأن حذر وسائل الإعلام من التمييز على أساس الجنس والعنصرية تجاه ميغان.

واشتهرت ميغان بدورها في الدراما التلفزيونية الأمريكية “سوتس” Suits. وكان هاري تعرف عليها عن طريق أصدقاء لها، علما أنها مطلقة منذ يوليو/ تموز 2016.