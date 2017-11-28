5 مسارات لبرنامج التمويل المدعوم من قبل ” الصندوق العقاري “

على العنزي(صدى):

أكد المستشار الإعلامي لصندوق التنمية العقارية تركي الدهمش، أنه تم طرح 5 مسارات لبرنامج التمويل المدعوم من قبل الصندوق، مؤكدا أن التنوع في برامج التمويل المدعوم يهدف إلى تلبية الاحتياجات والأذواق والإمكانيات الشرائية لكل لمواطنين.

وأضاف الدهمش أن مسارات برنامج التمويل المدعوم الخمسة، هي تمويل شراء وحدة سكنية جاهزة، وتمويل شراء وحدة سكنية على الخريطة، وذلك من خلال عدة مشاريع تابعة لوزارة الإسكان في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وتمويل البناء الذاتي، والتمويل برهن العقار، وتقديم الدعم لمستفيدي التمويل العقاري لعقودهم الحالية مع جهات التمويل المشاركة.

وأشار إلى أن مسار ” شراء وحدة سكنية جاهزة” يُمكن المستفيد من شراء عقار عبر جهات التمويل، كما يستطيع المستفيدون من خلال مسار “تمويل شراء وحدة سكنية على الخريطة” شراء عقار على الخريطة من خلال جهات التمويل بمواصفات محددة مقدمة من المطور العقاري لمشروعٍ محدد، ويتم بناؤه في ثلاث سنوات بحد أقصى.

وأكد مستشار صندوق التنمية العقارية أن المستفيد يستطيع رهن الأرض المملوكة له ليحصل على تمويل عقاري حسب آلية جهة التمويل “بنظام الدفعات” للمسار الثالث في برنامج التمويل المدعوم وهو “تمويل البناء الذاتي”.

وأضاف أن المسار الرابع في “التمويل برهن العقار” يستطيع من خلاله المستفيد رهن عقار مملوك له، أو حتى أرض قيمتها أعلى من 600 ألف ريال؛ ليحصل على تمويل عقاري بنسبة تراوح من 70%، إلى 85%، من قيمة العقار حسب آلية جهة التمويل بنظام دفعة واحدة.

وأبان الدهمش أنه يمكن للمستفيد من خلال المسار الخامس الاستفادة من مسار “تقديم الدعم للعقد العقاري القائم”، حيث يمكنه الحصول على مبلغ الدعم لعقده الحالي مع جهة التمويل لأي نوع من العقارات، من خلال دخوله على موقع الصندوق والتسجيل في هذا المسار.