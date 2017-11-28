بالصور.. قصة منزل الرياض الذي احترق 35 مرة خلال 7 أشهر
في ظل تكرار الحرائق يوميا، أصبحت قصة اشتعال منزل 35 مرة خلال 7 أشهر في الرياض تمثل لغزاً محيراً لمواطن وزوجته وأولاده.
ويروي القصة صاحب المنزل قائلاً: ” قبل 5 سنوات اشتريت الأرض في حي اليرموك بالرياض، وهي مرهونة للبنك، وشيدنا العمارة السكنية، وسكنت برفقة زوجتي وأولادي ووالدتي وأشقائي، فنحن أسرة مكونة من 13 فرداً “.
وزعم ، أن الحرائق بدأت تشتعل في المنزل بحلول رمضان الماضي، حيث شبّ حريق محدود وأخمدناه، ثم توالت فيما بعد حرائق متفرقة دون معرفة الأسباب، مبينا أن الحريق يحدث غالباً في الغرف التي لا يتواجدون فيها؛ حيث يبدأ بالكنب والستائر ومن ثم ينتشر، الأمر الذي أصاب الجميع بالهلع والخوف من اشتعال الحريق أثناء النوم.
ولفت رب الأسرة، إلى أن آخر حريق وقع كان يوم السبت الماضي، مبيناً أنه خلال السبعة أشهر الماضية اندلعت النيران 35 مرة، وحضر الدفاع المدني 10 مرات، وأحياناً تستمر الحرائق عدة أيام؛ حيث شبت في 9 أيام متوالية 4 مرات يوميّاً، مشيراً إلى أن محاولات قراء القرآن لإيقاف الحرائق لم تفلح، وأصبح الخوف المستمر هو سيد الموقف، على حد قوله.
سلطان[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 48 دقيقة
مع احترامي لكم ـ لابد انك تتعاقد مع شركة تسوي لك شغل الكهرباء في بيتك من جديد ، مو تجيب لك مقاول يقبض القروش ويفقع ويستخدم لك مواد ماتتحمل ،،
وغير كذا تركيب اجهزة استشعار الدخان لابد منه ، وهي حاجة ماهي غالية ..
لاتلفقوا الامور وتقولوا عين وحسد وسحر … الاخذ بالاسباب دائما ..
تاج على راس[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 44 دقيقة
يمكن يكون غلط في كهرباء
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6299 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله يعوضه خير
واضح فعلاً ان الحريق من الكهرباء
واتوقع ان تمديداتها والمواد رديئة