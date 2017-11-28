بالصور.. قصة منزل الرياض الذي احترق 35 مرة خلال 7 أشهر

علي القحطاني(صدى):

في ظل تكرار الحرائق يوميا، أصبحت قصة اشتعال منزل 35 مرة خلال 7 أشهر في الرياض تمثل لغزاً محيراً لمواطن وزوجته وأولاده.

ويروي القصة صاحب المنزل قائلاً: ” قبل 5 سنوات اشتريت الأرض في حي اليرموك بالرياض، وهي مرهونة للبنك، وشيدنا العمارة السكنية، وسكنت برفقة زوجتي وأولادي ووالدتي وأشقائي، فنحن أسرة مكونة من 13 فرداً “.

وزعم ، أن الحرائق بدأت تشتعل في المنزل بحلول رمضان الماضي، حيث شبّ حريق محدود وأخمدناه، ثم توالت فيما بعد حرائق متفرقة دون معرفة الأسباب، مبينا أن الحريق يحدث غالباً في الغرف التي لا يتواجدون فيها؛ حيث يبدأ بالكنب والستائر ومن ثم ينتشر، الأمر الذي أصاب الجميع بالهلع والخوف من اشتعال الحريق أثناء النوم.

ولفت رب الأسرة، إلى أن آخر حريق وقع كان يوم السبت الماضي، مبيناً أنه خلال السبعة أشهر الماضية اندلعت النيران 35 مرة، وحضر الدفاع المدني 10 مرات، وأحياناً تستمر الحرائق عدة أيام؛ حيث شبت في 9 أيام متوالية 4 مرات يوميّاً، مشيراً إلى أن محاولات قراء القرآن لإيقاف الحرائق لم تفلح، وأصبح الخوف المستمر هو سيد الموقف، على حد قوله.