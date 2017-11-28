بعد ” سعودة الذهب “.. قرار جديد يخص الوافدين العاملين بالمحلات في المملكة

عادل الحربي(صدى):

تخصص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مفتشين ثابتين لكل سوق أو مول تجاري وجولات التفتيش الميداني المفاجئة مع بدء تطبيق قرار سعودة الذهب والمجوهرات اعتبارا من الأحد المقبل، وأنه سيتم تطبيق غرامة قدرها 20 ألف ريال على كل وافد يعمل في تلك المحلات على أن تتحمل المؤسسة أو الشركة المالكة للمحل أو المعرض دفع الغرامة.

ووفقا لصحيفة “المدينة” أكد المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل أن فرق التفتيش الميداني ستقوم بضبط المحلات المخالفة، والمخالفين من العمالة الوافدة بعد دخول القرار حيز التنفيذ مباشرة بحيث يتم قصر العمل في جميع محلات الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة على السعوديين.