معلم يتهم قائد مدرسة بصفعه على وجهه وشتمه بكلام بذيء

محمد بن طحيطح(صدى):

اتهم معلم، قائد مدرسة تابعة لإدارة تعليم ظهران الجنوب بمنطقة عسير بضربه على وجهه، موجها له شتائم بذيئة.

وأوضح المعلم منتظر النعيمي، أنه سأل قائد المدرسة عن سبب خصم مبلغ 400 ريال من راتبه، وإذا ما كان هو من رفع بالخصم، ليرد عليه القائد بقوله: ” نعم رفعت فيك يا حيوان “.

وأضاف المعلم أنه طلب منه الاحترام، فباغته بصفعة على وجهه، وواصل ضرباته، وكان يشتم بكلام بذيء، موضحا أنه أحد المعلمين حضر لتهدئة الوضع، بينما كان يحاول الدفاع عن نفسه، إلا أن القائد أخذ مطرقة وحاول ضربه بها، قبل أن يتم منعه من ذلك، مبيناً أنه أشهد زميله المعلم على ما حدث، وتوجه مباشرة لإدارة التعليم لتقديم شكوى.