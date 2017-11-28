معلم يتهم قائد مدرسة بصفعه على وجهه وشتمه بكلام بذيء
اتهم معلم، قائد مدرسة تابعة لإدارة تعليم ظهران الجنوب بمنطقة عسير بضربه على وجهه، موجها له شتائم بذيئة.
وأوضح المعلم منتظر النعيمي، أنه سأل قائد المدرسة عن سبب خصم مبلغ 400 ريال من راتبه، وإذا ما كان هو من رفع بالخصم، ليرد عليه القائد بقوله: ” نعم رفعت فيك يا حيوان “.
وأضاف المعلم أنه طلب منه الاحترام، فباغته بصفعة على وجهه، وواصل ضرباته، وكان يشتم بكلام بذيء، موضحا أنه أحد المعلمين حضر لتهدئة الوضع، بينما كان يحاول الدفاع عن نفسه، إلا أن القائد أخذ مطرقة وحاول ضربه بها، قبل أن يتم منعه من ذلك، مبيناً أنه أشهد زميله المعلم على ما حدث، وتوجه مباشرة لإدارة التعليم لتقديم شكوى.
على الله[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة
خذ حقك بيدك يالضعيف .. لا تنتظر غيرك ياخذلك حقك منه ..
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1793 ] نشر منذ 1 ساعة
ان صح وثبت هذا الفعل
بغض النظر عن الأسباب الخفية
لهذا الفعل الغير اخلاقي نهائياً
واشدد ان صح واضع تحت الف خط أحمر
معنى ذلك اننا امام قائد مدرسة
ضرب بكل القيم والمثل والأخلاق
عرض الحائط
مربي اجيال يدعي ادعاء انه مربي اجيال
ومثال الأخلاق والخصال الحميدة
هذا القائد تجاوز كل الخطوط الحمراء
تجاوز ادبيات واخلاق المهنة
بل حتى اخلاق الدين والزمالة
تجاوز حتى مدير تعليمة ورؤساءهـ ولم يعتبر لوجودهم
تجاوز اهم من ذلك كله
انظمة الدولة اعزها الله تعالى ولاة امورنا
آل سعود اعزهم الله
ونصر بهم الشريعة الغرآء
ورجع به تفكيرهـ الى عصر الجاهلية
الى عصر حياة الغاب والحماقة
عصر التخلف والرجعية بعيداً كل البعد
عن اسلوب الحضارة والرقي والقيم
والترفع عن سفاسف الأمور
ولا يفعل هذا الفعل الا شخص متخلف رجعي
عديم الأخلاق والإنسانية بعيداُ كل البعد
عن وخز وتأنيب الضمير له ع هذا الفعل البربري الوحشي
ولا يوجد مبرر نهائياً ان تعتدي ع معلم او غير معلم
وانت من قال عنك شوقي رحمه الله
قم للمعلم وفيه التبجيل
كاد المعلم ان يكون رسولا ؟؟
وقالو ا عنك انك رسول السلام وملاك الطهر والأخلاق والعفاف والأخلاق
اذ بك تخرج القناع الحقيقي عن وجهك هذا الوجه الذي كنت من خلاله تدعي المثالية والأخلاق التجارية
لتظهر ع حقيقتك انك كنت ممثل تدعي انك مربي اجيال
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1793 ] نشر منذ 1 ساعة
ان صح وثبت هذا الفعل
بغض النظر عن الأسباب الخفية
لهذا الفعل الغير اخلاقي نهائياً
واشدد ان صح واضع تحت الف خط أحمر
معنى ذلك اننا امام قائد مدرسة
ضرب بكل القيم والمثل والأخلاق
عرض الحائط
مربي اجيال يدعي ادعاء انه مربي اجيال
ومثال الأخلاق والخصال الحميدة
هذا القائد تجاوز كل الخطوط الحمراء
تجاوز ادبيات واخلاق المهنة
بل حتى اخلاق الدين والزمالة
تجاوز حتى مدير تعليمة ورؤساءهـ ولم يعتبر لوجودهم
تجاوز اهم من ذلك كله
انظمة الدولة اعزها الله تعالى ولاة امورنا
آل سعود اعزهم الله
ونصر بهم الشريعة الغرآء
ورجع به تفكيرهـ الى عصر الجاهلية
الى عصر حياة الغاب والحماقة
عصر التخلف والرجعية بعيداً كل البعد
عن اسلوب الحضارة والرقي والقيم
والترفع عن سفاسف الأمور
ولا يفعل هذا الفعل الا شخص متخلف رجعي
عديم الأخلاق والإنسانية بعيداُ كل البعد
عن وخز وتأنيب الضمير له ع هذا الفعل البربري الوحشي
ولا يوجد مبرر نهائياً ان تعتدي ع معلم او غير معلم
وانت من قال عنك شوقي رحمه الله
قم للمعلم وفيه التبجيل
كاد المعلم ان يكون رسولا ؟؟
وقالو ا عنك انك رسول السلام وملاك الطهر والأخلاق والعفاف والأخلاق
اذ بك تخرج القناع الحقيقي عن وجهك هذا الوجه الذي كنت من خلاله تدعي المثالية والأخلاق التجارية
لتظهر ع حقيقتك انك كنت ممثل تدعي انك مربي اجيال