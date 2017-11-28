تعرف على الشروط الكاملة لتغيير دولة الابتعاث للطلبة

نايف السالم(صدى):

سمحت وزارة التعليم للطلاب المبتعثين بالانتقال لأي دولة من دول الابتعاث، حيث ألغي التعميم الذي يمنع الانتقال، بناء على ما أكده وكيل وزارة التعليم للبعثات المشرف على الملحقيات الثقافية الدكتور جاسر الحربش.

وحددت الوزارة شروطا للسماح بانتقال الطالب المبتعث، منها ألا يترتب على الانتقال تغيير التخصص وأن يكون التغيير إلى جامعة في نفس مستوى الجامعة الحالية أو أفضل.

فيما أكد الحربش أن أي مبتعث الآن يستطيع أن ينتقل لأي دولة من دول الابتعاث، مشيرا إلى أن من يحصل على منحة من جامعته الأجنبية التي يدرس بها سيضم للابتعاث وتتكفل الوزارة ببقية مصروفاته.