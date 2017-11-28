حالة الطقس المتوقعة اليوم

نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق ” الدوادمي ، القصيم ، الشرقية ، جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ” مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط و جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-38 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج , فيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج .