قرار حاسم من ” الإعلام ” بشأن الأغاني البذيئة
أكدت وزارة الثقافة والإعلام، أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة تجاه أي أغاني تحمل كلمات بذيئة، ومحاسبة أي وسيلة إعلامية تنشر تلك الأغاني المسيئة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام هاني الغفيلي، أن الوزارة ستحقق في أي تجاوز مسيء في حال مشاركة الأغاني البذيئة في الفعاليات الغنائية.
وأكد أن الوزارة لا تسمح بالتجاوزات الأخلاقية، وستتخذ الإجراءات اللازمة ضد المتجاوزين، حتى لو اكتفوا بنشر أغانيهم في موقع يوتيوب، باعتباره إحدى وسائل النشر الإلكتروني، وفقا لصحيفة الوطن.
القرشي[ عدد التعليقات: 1962 ] نشر منذ 54 دقيقة
ولو انه هذا هو اضعف الإيمان لكنه برضه طيب في زمن كثرت فيه الفتن والمعاصي والعياذ بالله .
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2023 ] نشر منذ 32 دقيقة
يعني الان الاغاني حلال بس باقي نفرق بذئية
يعني وش نقول جزاكم الله خير او وش تبغون ههههههه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14311 ] نشر منذ 27 دقيقة
طيب يكون خير