قرار حاسم من ” الإعلام ” بشأن الأغاني البذيئة

طلال الغامدي(صدى):

أكدت وزارة الثقافة والإعلام، أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة تجاه أي أغاني تحمل كلمات بذيئة، ومحاسبة أي وسيلة إعلامية تنشر تلك الأغاني المسيئة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام هاني الغفيلي، أن الوزارة ستحقق في أي تجاوز مسيء في حال مشاركة الأغاني البذيئة في الفعاليات الغنائية.

وأكد أن الوزارة لا تسمح بالتجاوزات الأخلاقية، وستتخذ الإجراءات اللازمة ضد المتجاوزين، حتى لو اكتفوا بنشر أغانيهم في موقع يوتيوب، باعتباره إحدى وسائل النشر الإلكتروني، وفقا لصحيفة الوطن.