وزير التعليم يكشف حقيقة اعتماد بدلات لقياديي المدارس ورواد النشاط

نايف السالم(صدى):

كشف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، عن حقيقة منح بدلات لرواد النشاط الطلابي، والقيادات المدرسية، مؤكدا أنه لا يوجد اعتماد للبدلات حتى الآن، وما تقدمه الوزارة عبارة عن تحفيزات تساعد المدارس في توفير ميزانيات للنشاط الطلابي.

وأكد وزير التعليم، في تصريحات خلال زيارته لمنطقة نجران، أن ” التقويم الدراسي صدر بكل تفاصيله ولم يطرأ عليه أي جديد ” .

وأشار وزير التعليم إلى أنهم سيستمعون إلى مطالب المواطنين، قائلا: ” نبشرهم بالخير ويسعدنا الاستماع لمطالبهم وزيارتنا لنجران جاءت بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين بزيارة المناطق والاستماع للمواطنين والتعرف على حاجاتهم، وبالتالي سنسعى إن شاء الله لدراسة تلك المطالب والعمل على تلبيتها ” .