وزير التعليم يتلقى صدمة من الطلاب عند سؤاله عن اسم المادة
عرض وزير التعليم أحمد العيسى، أمس الاثنين لمواقف طريفة في مدرسة بشرورة، زارها ضمن جولته لمتابعة الأوضاع التعليمية في مختلف المناطق.
وبين مقطع فيديو مصور ، مدير المدرسة وهو يُعرف بمعلم لغة عربية ، ولكن كان مكتوبًا على “السبورة” مادة “لغتي” ، ليسأل الوزير العيسى طلاب الفصل عن المادة المقرر تدريسها ليجيبوا إجابة مختلفة تمامًا “تفسير” .
ولم ينتهِ الموقف الطريف عند ذلك الحد، بل خرج الوزير العيسى من الفصل ليجد طالبًا مطرودًا من المعلم خارج الفصل .
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