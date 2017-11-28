وزير التعليم يتلقى صدمة من الطلاب عند سؤاله عن  اسم المادة 

عادل الحربي(صدى):

عرض وزير التعليم أحمد العيسى، أمس الاثنين لمواقف طريفة في مدرسة بشرورة، زارها ضمن جولته لمتابعة الأوضاع التعليمية في مختلف المناطق.

وبين مقطع فيديو مصور ، مدير المدرسة وهو يُعرف بمعلم لغة عربية ، ولكن كان مكتوبًا على “السبورة” مادة “لغتي” ، ليسأل الوزير العيسى طلاب الفصل عن المادة المقرر تدريسها ليجيبوا إجابة مختلفة تمامًا “تفسير” .

ولم ينتهِ الموقف الطريف عند ذلك الحد، بل خرج الوزير العيسى من الفصل ليجد طالبًا مطرودًا من المعلم خارج الفصل .