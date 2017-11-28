الأحوال المدنية تكشف أسباب تطبيق فحص الحمض النووي لاستخراج الهوية الوطنية

طلال الغامدي(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوكالة الأحوال المدنية محمد الجاسر، أسباب تطبيق فحص الحمض النووي للمتأخرين في استخراج الهوية الوطنية من 20 سنة فأعلى، مرجعا ذلك إلى إثبات الهوية والنسب.

وأوضح الجاسر، أن بعض المواطنين يتأخرون في إصدار الهوية الوطنية لأبنائهم استهتارا بالأنظمة، أو بسبب زواجهم من أجنبيات داخل وخارج المملكة دون إذن مسبق من الدولة، حتى يتعدى أبناؤهم سن الحصول على بطاقة الهوية الوطنية.

وأكد أن قرار فحص الحمض النووي سيُطبق اعتباراً من الأسبوع المقبل، لكل رجل مسجل في السجل المدني، وأكمل العشرين سنة.