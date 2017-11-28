وفاة مبتعث سعودي إثر حادث مروري مروع في أمريكا

عادل الحربي(صدى):

توفي المبتعث السعودي سيد مهدي الهاشم، إثر حادث مروري مروع في أحد الطرق السريعة بمدينة بيرمنقهام بولاية ألاباما الأمريكية.

وأوضحت شرطة ألاباما، أن الحادث وقع فجر الجمعة، وراح ضحيته ثلاثة أشخاص، بينهم الطالب السعودي سيد مهدي الهاشم ويبلغ من العمر 21 عامًا.

وقال متحدث الشرطة: ” إن الشرطة تلقت بلاغًا عن مخالفة إحدى السيارات من نوع تويوتا كامري، تقودها سيدة، بالسير في الاتجاه المعاكس بالطريق السريع؛ لتصطدم بسيارة شيفروليه سيلفرادو، كان الطالب السعودي أحد ركابها، وتوفي في الموقع ” .