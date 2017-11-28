التجارة توضح أبرز شكاوى المواطنين ضد المتاجر الإلكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت وزارة التجارة والاستثمار، عن 4 أنواع من الشكاوي تردها من المواطنين ضد المتاجر الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالرحمن الحسين، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع تويتر، مساء أمس الاثنين، أن أبرز 4 بلاغات واردة لوزارة التجارة، ضد المتاجر الإلكترونية، تتضمن عدم الاسترجاع أو استبدال السلعة المباعة، وعدم صحة الإعلان عن السلعة، وتأخر تسليم المنتجات لمشتريها، أما الشكوى الرابعة فهي خاصة بتقليد العلامات التجارية للسلع، وبيعها باعتبارها أصلية.