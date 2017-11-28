وحدة إنقاذ أمريكية للبحث عن الغواصة الأرجنتينية

بيونس آيرس(صدى):

أعلنت الأرجنتين، أن وحدة إنقاذ أمريكية ستصل إلى منطقة من جنوب الأطلسي حيث فقدت غواصة أرجنتينية منذ 12 يوما وعلى متنها 44 من أفراد الطاقم.

وحسب صحيفة أسوتشيدبرس، قال أنريكيه بالبي، الناطق باسم البحرية الأرجنتينية إن سفينة نرويجية تحمل وحدة الإنقاذ التابعة للبحرية الأمريكية التي تدار عن بعد ستصل إلى منطقة البحث في وقت لاحق من اليوم.

وقالت البحرية الأرجنتينية إن انفجارا وقع قرب الوقت والمكان الذي اختفت فيه الغواصة آرا سان خوان يوم 15 نوفمبر.

ويقول خبراء إن الطاقم كان لديه ما يكفي من الأوكسجين لمدة 10 أيام إذا كانت الغواصة غير معطوبة.

وأضافت البحرية أن ما يزيد على اثنتي عشرة دولة لاتزال تساعد في أعمال البحث عن الغواصة.