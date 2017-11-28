ولي عهد أبوظبي يؤكد ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك لمكافحة الإرهاب

القاهرة(صدى):

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، تضامن بلاده الكامل مع مصر في مواجهة الإرهاب، مشددًا على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك من أجل مكافحة هذه الآفة الخطيرة.

وأوضح المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، أن ولي عهد أبوظبي أعرب خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن خالص تعازيه في ضحايا حادث مسجد الروضة الإرهابي، داعيًا الله عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته، ومتمنيًا الشفاء للمصابين.