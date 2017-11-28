  • الثلاثاء 28

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يقيم إثنينية حوار

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يقيم إثنينية حوار

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يقيم إثنينية حوار
طلال الغامدي(صدى):

أقام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ممثلا في برامج الشباب أمس الاثنين، إثنينية الحوار بعنوان ” إخاء وتعايش ” ، بهدف زرع التعايش بين أبناء المجتمع وأيتام المؤسسة .
يذكر أن المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” أنشئت لتكون رافدا مكملا لرعاية الأيتام ، بعد انتهاء فترة اقامتهم بالدور والمؤسسات الاجتماعية التي تشرف عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمشاركة مجتمعية لتوفير الرعاية والاهتمام بالمتطلبات الأساسية التي تحقق لهم الاستقرار والعيش الكريم .


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *