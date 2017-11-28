مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يقيم إثنينية حوار

طلال الغامدي(صدى):

أقام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ممثلا في برامج الشباب أمس الاثنين، إثنينية الحوار بعنوان ” إخاء وتعايش ” ، بهدف زرع التعايش بين أبناء المجتمع وأيتام المؤسسة .

يذكر أن المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” أنشئت لتكون رافدا مكملا لرعاية الأيتام ، بعد انتهاء فترة اقامتهم بالدور والمؤسسات الاجتماعية التي تشرف عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمشاركة مجتمعية لتوفير الرعاية والاهتمام بالمتطلبات الأساسية التي تحقق لهم الاستقرار والعيش الكريم .