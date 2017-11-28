فيديو.. الزمالك يسقط في فخ الخسارة للمرة الثانية بالدوري المصري

نواف السالم(صدى):

سقط الزمالك في فخ الخسارة للمرة الثانية هذا الموسم أمام ضيفه مصر المقاصة 1-3، في منافسات الجولة الـ11 بالدوري المصري، أمس الاثنين.

أحرز أهداف المقاصة الغاني جون أنطوي (3 و44) وحسين الشحات (90+2)، وللزمالك السوري مؤيد العجان (38).

وجاءت بداية المباراة سريعة من جانب الفريقين، ونجح المقاصة في مباغتة الزمالك بهدف عن طريق جون أنطوي الذي استغل خطأ فادحا من الحارس أحمد الشناوي (3).

وتوالت محاولات الزمالك لإدراك التعادل، في حين تراجع المقاصة نسبيا للدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة باستغلال انطلاقات أنطوي ومحمد مسعد.

وفي الدقيقة 38 ، نجح العجان في تسجيل هدف التعادل للفريق الأبيض من ركلة حرة مباشرة سددها قوية على يمين الحارس.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات مكثفة من جانب الزمالك لإنهاء الشوط الأول متقدما، إلا أن أنطوي أحرز الهدف الثاني للمقاصة (44).

ومع بداية الشوط الثاني، تصدى القائم الأيسر لمرمى المقاصة لتسديدة قوية من محمد أشرف روقة، وأنقذ الحارس محمود حمدي مرماه من ضربة رأس لعلي جبر.

وشكلت الهجمات المرتدة للمقاصة خطورة على مرمى الشناوي، فيما واصل الزمالك محاولاته للتسجيل، وحرمه الحارس حمدي من فرصة هدف ثان إثر رأسية جديدة لعلي جبر، وسجل حسين الشحات الهدف الثالث للمقاصة من انفراد ومراوغة للشناوي قبل أن يضع الكرة في المرمى الخالي (90+2).

وبقي الزمالك ثالثا برصيد 18 نقطة من 10 مباريات، فيما صعد المقاصة، وصيف بطل الموسم الماضي، من المركز الثاني عشر إلى التاسع مؤقتا وله 12 نقطة.