الخام الأمريكي يتراجع بفعل إمكانية زيادة المعروض

واشنطن(صدى):

تراجعت أسعار الخام الأمريكي أكثر من 1%، أمس الاثنين، لتنزل عن أعلى مستوى في عامين بفعل إمكانية زيادة المعروض بعد إعادة التشغيل المزمعة لخط أنابيب وعدم التيقن بشأن عزم روسيا على الانضمام إلى تمديد تخفيضات الإنتاج قبل اجتماع أوبك هذا الأسبوع.

وقالت ترانس كندا إنها ستعيد تشغيل خط الأنابيب كيستون بمعدل ضخ مخفض الثلاثاء بعد أن نالت موافقة الجهات الأميركية ذات الصلة.

كانت الشركة التي مقرها كالجاري أغلقت خط الأنابيب البالغة طاقته 590 ألف برميل يوميا، ويعد أحد منافذ التصدير الرئيسية للخام الكندي إلى الولايات المتحدة، يوم 16 نوفمبر بعد تسرب خمسة آلاف برميل من النفط في ساوث داكوتا. ينقل كيستون الخام من رمال النفط في ألبرتا إلى مصافي التكرير الأمريكية.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة سنتين فقط عند 63.84 دولار للبرميل في حين تراجع الخام الأمريكي 84 سنتا بما يعادل 1.4بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 58.11 دولار للبرميل.

كان الخام الأميركي لامس يوم الجمعة 59.05 دولار للبرميل مسجلا أقوى سعر له منذ منتصف 2015 وذلك عقب التسرب.