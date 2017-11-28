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بالفيديو| ” تل أبيب ” تحت النيران.. انفجار يهز العاصمة الإسرائيلية ويصيب 12 شخصا

بالفيديو| ” تل أبيب ” تحت النيران.. انفجار يهز العاصمة الإسرائيلية ويصيب 12 شخصا
تل أبيب(صدى):

شهدت عاصمة دولة الاحتلال ” تل أبيب ” انفجارا كبيرا، أمس الإثنين، أسفر عن انهيار مبنى بالكامل وإصابة 12 شخصا بينهم خمسة في حالة خطيرة بحسب موقع روسيا اليوم الناطق باللغة الإنجليزية.

وقالت صحيفة ” تايمز أوف إسرائيل “، إن الانفجار جرى في وقت متأخر من مساء الإثنين، وتبعه حريق ضخم قبل أن ينهار المبنى.

ولم توضح الصحيفة أسباب الانفجار، وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن سبب الانفجار غير معلوم إلى الآن.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 38815 ] نشر منذ 1 ساعة

جعلهم باالزلازل والإنفجارات اللي نهلكهم عن بكرة ابيهم ,, آمين يارب ,,

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