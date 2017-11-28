بالفيديو.. موقف شهم من معلم تركي مع طالبة قررت الانتحار
أقدمت طالبة ثانوية تركية -عمرها 17 عاماً- على الانتحار، بإلقاء نفسها من الطابق الثالث للمدرسة، وقبل أن تقفز لتنهي حياتها تمكن معلمها، بمساعدة الشرطة، من إعادتها بعد مفاوضات جرت في اللحظات الأخيرة.
ونشرت وكالة إخلاص للأنباء، في مدينة كوجالي، وحاول معلمها وزملاؤها إقناعها بالنزول، لكنها رفضت، مما اضطرهم إلى طلب المساعدة، وخلال دقائق قليلة كانت الشرطة والإطفاء والإسعاف في باحة المدرسة.
وفق المعلومات الأولية، فإن السبب كان تشاجر الطالبة مع والدتها.
وبينما كان رجال الإنقاذ يفتحون أَسرّة الهواء ويضعونها تحت النوافذ، قام مُعلم التربية البدنية بالخروج من النافذة الجانبية وظل يتكلم معها ويقنعها بالتراجع، وفي أثناء حديث المعلم معها قام رجال الإنقاذ بالإمساك بها وإنزالها.
ووسط انهمار دموع الفتاة، نُقلت بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، بينما بدأت فرق الشرطة تحقيقها في الحادثة لمعرفة حيثياتها وأسبابها.
#تركيا : معلم تربية رياضية ينقذ طالبة «ثانوية» حاولت الإنتحار بسبب شِجارها مع والدتها. pic.twitter.com/8r7V3FzRTR
— Salah (@MrSalah05) November 27, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38815 ] نشر منذ 2 ساعتين
فعلت خيراً ,,
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 22 دقيقة
صلاة الفجر لا تفوتكم خل عنكم ذا الخرابيط والملسسالات التركيه والله انهم اكثر من يكره العرب هم واليهود والرافضة المجوس عيال الخنزير الخميني خل عنكم الفوتر شورب بس ذا الأتراك الي تشوفهم مثلهم مثلالأيرانين يحقدون على العرب ويكرهوننا موت