تصريح ناري من كاتبة سعودية إلى وزير العمل.. ماذا قالت؟

نايف السالم(صدى):

علقت الكاتبة هالة القحطاني ، أمس الإثنين ، على حديث الدكتور على الغفيص ، وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، حول تمكين المرأة ، بمطالبته بإغلاق أبواب وزارة العمل ، معتبرة أن وجود الوزارة ليس له معنى.

وقالت القحطاني عبر تغريدة لها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” هذا هو التناقض بعينه.. أي تمكين هذا! وزارتكم المصونة تسببت في فصل بنات الناس من وظائفن ودفعت الخريجات للقبول بوظائف محاسبات وبائعات !!”.

وأضافت :”وزارة العمل .. أغلقوا أبواب الوزارة واذهبو الى بيوتكم .. فوجودكم ليس له معنى”.

وكان الغفيص أكد خلال لقاء الخبراء الوطني السابع “تمكين المرأة..تمكين للمجتمع” أن العناية بأهمية دور المرأة بالتنمية المستدامة من خلال تمكينها اقتصاديا ومعرفيا وتوفير فرص مناسبة لها عبر مبادرات فاعلة تهدف لتوفير بيئة عمل مناسبة للمرأة، وتنظم عملها لرفع مساهمتها بالنمو الاقتصادي المعرفي.

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