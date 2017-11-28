نشر : منذ 2 ساعتين 2٬027 2 حوادث وفاة شاب إثر مشاجرة في تبوك نايف السالم(صدى): توفي شاب، إثر مشاجرة عنيفة في منطقة صحراوية جنوب محافظة حقل، التابعة لمنطقة تبوك، مساء أمس الاثنين. وأكدت المعلومات الأولية أن الجاني سلم نفسه للجهات الأمنية، ومازال التحقيق جاريا لمعرفة ملابسات الحادثة. الوسوم:تبوك, مشاجرة في تبوك, منطقة صحراوية
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38815 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6228 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان الله يرحمه ويرحمنا برحمته