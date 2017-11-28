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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

وفاة شاب إثر مشاجرة في تبوك

وفاة شاب إثر مشاجرة في تبوك
نايف السالم(صدى):

توفي شاب، إثر مشاجرة عنيفة في منطقة صحراوية جنوب محافظة حقل، التابعة لمنطقة تبوك، مساء أمس الاثنين.
وأكدت المعلومات الأولية أن الجاني سلم نفسه للجهات الأمنية، ومازال التحقيق جاريا لمعرفة ملابسات الحادثة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 38815 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 6228 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله المستعان الله يرحمه ويرحمنا برحمته

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