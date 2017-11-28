وفاة شاب إثر مشاجرة في تبوك

نايف السالم(صدى):

توفي شاب، إثر مشاجرة عنيفة في منطقة صحراوية جنوب محافظة حقل، التابعة لمنطقة تبوك، مساء أمس الاثنين.

وأكدت المعلومات الأولية أن الجاني سلم نفسه للجهات الأمنية، ومازال التحقيق جاريا لمعرفة ملابسات الحادثة.