تعليم الروضة تكرم 3 معلمين قطعوا إجازاتهم المرضية من أجل طلابهم

علي القحطاني(صدى):

كرم مدير مكتب التعليم بالروضة عماد بن محمد الهذيل، 3 معلمين آثروا العودة لمدارسهم دون التمتع بإجازاتهم المرضية ، على الرغم من تعرضهم لأزمات صحية ،ويتيح لهم النظام حق الراحة.

وتسلم معلم مادة الرياضيات بإبتدائية حي الروضة محمد بن سعد بن شديد العمري درع التكريم من مدير المكتب ، فيما نال المعلم سلمان بن سعد بن محمد العمري أحد منسوبي ثانوية الأمير محمد بن عبدالعزيز التكريم من مساعد مدير المكتب سعيد القرني ، كما حظي ناصر بن عبدالعزيز العقيل معلم مادة العلوم في متوسطة الشيخ عبدالرحمن الدوسري بذات التكريم.