” ياني ” يصل إلى المملكة ويكشف لماذا تصر ابنته على مرافقته؟

نورة الشهري(صدى):

شارك الموسيقار العالمي ” ياني ” عبر حسابه على ” تويتر ” صورة له في الطائرة التي تقله إلى جدة مع ابنته كريستالان، وعلق عليها بالقول ” هاهي الرحلة العظيمة تبدأ “.

كما نشر مقطع فيديو من مطار فلوريدا يخاطب فيه جمهوره قبل ذهابه إلى السعودية، يشكر فيه جمهوره على دعمه في هذه الخطوة التاريخية بالنسبة له.وقال ” الرحلة ستمر عبر دبي قبل أن نهبط في أولى محطاتنا في المملكة جدة “.

وأضاف: ” سنشهد لحظات عظيمة في المملكة، ولن أفوت ذلك لأي سبب، مشيراً إلى أن ابنته كريستالان أصرت على مرافقته في هذه الرحلة لإيمانها بأن هذه الحدث “تاريخي ورائع، بالنسبة لوالدها ولا يمكنها تفويته “.

يشار إلى أن أولى حفلات ” ياني” ستقام في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، يوم 30 نوفمبر الجاري، وأخرى في الأول من ديسمبر المقبل في ذات المدينة، لينتقل بعدها إلى مدينة الرياض للقاء الجمهور هناك يومي 3 و4 ديسمبر.